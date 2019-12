L’OTAN survivra-t-elle en 2024 ?

... C’est vrai, ce titre s’inspire par la forme d’un libre célèbre pour “les plus de soixante ans”, savoir le très-fameux « L’URSS survivra-t-elle en 1984 ? », d’Andrei Amalric, – lequel avait vu assez juste puisque 1984 c’est déjà presque Gorbatchev et que Gorbatchev c’est la fin de l’URSS. Ce qui nous conduit à cet exercice analogique assez innocent, c’est un article d’un site que nous considérons en général d’un type assez particulier, disons fantasy-complotiste, pourtant avec des signaux ou des éclairs de vérité-de-situation (ou de “vérité-de-prévision” ?) dont il faut savoir profiter. On a reconnuWhatDoesItMeans (WDIM), certes sans aucun doute incertain et fort délicat à manier en sachant qu’il est pro-Trump au-delà de toute raison mais tout de même plus intéressant et plus sérieux, enfin, moins lèchecul-Système que Le Mondeou le NYT ; et on a reconnu ce site pour nous référer à son dernier article du 21 décembre 2019.

Voici une partie du texte, en introduction, avec l’habituel entame sur tel ou tel rapport “qui circule actuellement au Kremlin”.

« Un nouveau rapport intrigant du ministère des Affaires étrangères, qui circule aujourd'hui au Kremlin, indique que quelques heures après que le vice-président de la Commission européenne, Maros Sefcovic, ait célébré l'accord sur le transit du gaz conclu hier entre la Russie et l'Ukraine en déclarant qu’il “assure que la Russie restera un fournisseur de gaz fiable pour les marchés européens”, le président Donald Trump signait un nouveau budget de défense de $738 milliards dans lequel il a permis à ses ennemis du Parti démocrate-“socialiste” d’insérer des sanctions si sévères contre le projet de gazoduc Nord Stream 2 qu’elles ont amené la société helvético-néerlandaise Allseas à cesser immédiatement ce matin ses travaux sur ce double pipeline de 745 miles de long qui transportera jusqu'à 55 milliards de mètres cubes de gaz par an de la Russie vers l'Allemagne en passant par les eaux territoriales ou les zones économiques exclusives du Danemark, de la Finlande, de l’Allemagne, de la Russie et de la Suède. Ces mesures ont provoqué l’indignationde l'Allemagne qui a qualifié ces sanctions américaines d’“ingérence dans les affaires intérieures” et de la chancelière allemande Angela Merkel qui a promis que son pays “ne reculera pas”. Mais les sanctions américaines ne peuvent plus rien, les promoteurs de NordStream 2 ayant promis que “les entreprises engagées dans le projet travailleront pour le terminer le plus rapidement possible”, – la plus importante d'entre elles étant le géant gazier russe Gazprom, qui se prépare maintenant à poser le pipeline pour le dernier tronçon du NordStream 2 près de l'île danoise de Bornholm qui doit encore être couvert et qu’Allseas vient d'abandonner. »

Jatras a expliqué à RT.com ce qu’il fallait penser de cette nouvelle vague de sanctions contenues dans la loi de programmation militaire (NDAA) : « NordStream 2 sera achevé comme prévu. Je pense que cette dernière série de sanctions et la cessation d'activité qui en résulte est un ultime et mineur incident de parcours. Le gazoduc sera achevé et entrera en service. » Pourquoi cette ultime tentative si elle s’avère être ainsi inutile et sans effet décisif ? Simplement, parce que l’establishment washingtonien « ne peut pas admettre que sa politique soit mise en échec ».

De ce point de vue, les sanctions contre NordStream 2, et particulièrement hostiles à l’Allemagne, semblent à la fois futiles et provocatrices. Dans ce cas, pourquoi Trump a-t-il fait ce cadeau à ses adversaires “socialistes” en permettant qu’elles soient inscrites dans la loi de programmation militaire ? WDIM note qu’en même temps sont inscrites dans la NDAA des sanctions draconiennes contre la Turquie, pour avoir choisi et acheté les missiles sol-air S-400. L’interprétation devient alors que ces sanctions, appliquées entièrement ou menaçant de l’être sous la pression du Congrès qui vient en plus de reconnaître le génocide arménien et la responsabilité turque qui va avec, alimenteront un climat absolument détestable entre les USA et la Turquie. Cela conduit à la conclusion suivante rassemblant Allemagne et Turquie, qui est de préparer, dans l’esprit de Trump, un grand coup pour son éventuel deuxième mandat :

« ... [L’]aspect le plus important de ce que Trump fait contre l'Allemagne et la Turquie peut être pleinement compris en remarquant qu'ils sont tous les deux les membres les plus puissants de l'alliance de l'OTAN... [...Et il y a donc ce fait] que Trump vient de devenir le premier dirigeant américain de l'histoire à attaquer deux des plus puissants États membres de l'OTAN avec des sanctions écrasantes, il est surprenant de voir que seul l'ancien vice-président Joe Biden sonne l'alarme à propos du jeu que joue Trump, avec son avertissement “Si Trump est réélu, l’OTAN sera liquidée”. »

L’idée développée est donc que Trump veut liquider l’OTAN (peut-être avec l’aide de Macron, qui lui trouve l’état cérébral réduit à zéro ?), essentiellement parce que Trump est représenté dans cette analyse comme viscéralement antiglobaliste (ce qui est moins le cas de Macron ?) et que l’OTAN est perçue comme une organisation “viscéralement” globaliste. Dans tous les cas, toujours selon l’idée citée ici, l’OTAN est une organisation chère aux démocrates “socialistes” du Congrès et la détruire, cela reviendrait à frapper les susdits démocrates-“socialistes” d’un rude coup.

Disons bien entendu qu’il s’agit d’une approche optimiste, dans laquelle Trump est salué comme un “génie” politique. D’autres le sont moins, beaucoup moins, comme par exemple Jatras, déjà cité pour son compte, mais cette fois dans un articlede Strategic-Culture.org, qu’il ouvre par cette charmante citation trouvée chez un internaute un peu morbide mais lucide :

« L’Amérique est un cadavre en train d’être bouffé par les asticots. Les progressistes creusent pour trouver des asticots, les républicains creusent pour enterrer le cadavre… »

L’analyse de Jatras est effroyablement pessimiste, sur la division de l’Amérique et sa “guerre civile froide” dont il ne voit pas la fin sinon sa transformation en une vraie guerre, sur les montages faits par les uns et les autres, sur les extraordinaires agissements et exigences sociétaux qui sèment une véritable terreur, sur les corruptions et influences des divers représentants des lobbyings, notamment des communautés d’intérêts et de pays étrangers. (*)

Jatras voit le processus de destitution comme un aliment terrible pour l’incendie qui dévaste l’Amérique, quelle que soit son issue... D’où sa conclusion, qui prend en compte l’évolution démographique et communautariste des USA, avec notamment le cas référencé de l’ex-superconservateur Texas qui est en train de devenir un des États où les populations des minorités radicales et ethniques combinées sont supérieures en nombre à la population blanche, – un des quatre États dits “majority-minority” avec la Californie, Hawaii (tiens, l’État de Gabbard) et le Nouveau-Mexique, – le “Grand Remplacement” à l’américaine...

« Pendant ce temps, dans ce qui reste de l'Amérique, quelle que soit la façon dont la destitution se produit, les lignes de division irréconciliables s'approfondissent. Que Trump soit réélu ou non (le climat politique lui semble favorable, mais pas la répartition démographique), il finira par disparaître, que ce soit en 2020, 2021 ou 2025. Il sera presque certainement le dernier président républicain, selon la date à laquelle le Texas aura suivi le chemin de la Virginie[prise du pouvoir par les démocrates]. D'une manière ou d'une autre, nous verrons bientôt si le cadavre a encore assez de vigueur pour se battre. »

Dans de telles conditions, si effectivement Trump reste au pouvoir, et/ou si des troubles (“guerre civile chaude”) éclatent dans le pays, les USA deviendront un grand champ de bataille des globalistes contre les populistes. Les querelles à l’intérieur de l’OTAN qui sont attisées par les sanctions mises dans la loi de programmation militaire, par conséquent touchant directement les relations militaires en plus des domaines commerciaux et technologiques, conduiront probablement à mettre en cause l’appartenance des USA à l’OTAN, – c’est-à-dire l’OTAN en tant que telle. Trump, s’il est au pouvoir ira évidemment dans ce sens selon l’argument (antiglobalisme) présenté plus haut dans un contexte plus triomphant.

... Par ailleurs, de tels événements sont d’une importance si considérable, – ce dont personne parmi nos élites, si grandement accaparées par les retraites, n’a l’air de se préoccuper – que l’effondrement de l’OTAN deviendra un détail qui intéressera les historiens dans le grand Effondrement du Système que la déstructuration des USA ne manquera pas de provoquer évidemment.

Note

(*) Pour le fun un peu crispé et angoissé des jours de spleen, Jatras nous donne la liste d’une partie des lobbies étrangers (ou “caucus” comme rassemblement d’intérêts/de donateurs) à “D.C.-la-folle”, vous permettant d’avoir une mesure de l’affrontement sans fin des corruptions diverses :

« Argentina Caucus, Armenian Issues Caucus, Azerbaijan Caucus, Bangladesh Caucus, Bosnia Caucus, Brazil Caucus, Cambodia Caucus, Central America Caucus, Colombia Caucus, Congressional Caucus on Bulgaria, Croatian Caucus, Czech Caucus, Ethiopian-American Caucus, Ethnic and Religious Freedom in Sri Lanka, EU Caucus, Friends of Australia Caucus, Friends of Denmark Caucus, Friends of Egypt Caucus, Friends of Finland Caucus, Friends of Ireland Caucus, Friends of Liechtenstein Caucus, Friends of New Zealand Caucus, Friends of Norway Caucus, Friends of Scotland Caucus, Friends of Spain Caucus, Friends of Sweden Caucus, Friends of the Dominican Republic Caucus, Friends of Wales Caucus, Georgia Caucus, Hellenic Caucus, Hellenic Israel Alliance Caucus, House Baltic Caucus, Hungarian Caucus, India and Indian Americans Caucus, Iraq Caucus, Israel Allies Caucus, Israel Victory Caucus, Kingdom of Netherlands Caucus, Korea Caucus, Kyrgyzstan Caucus, Macedonia and Macedonian-American Caucus, Moldova Caucus, Mongolia Caucus, Montenegro Caucus, Morocco Caucus, Nigeria Caucus, Pakistan Caucus, Peru Caucus, Poland Caucus, Portuguese Caucus, Qatari-American Strategic Relationships Caucus, Republican Israel Caucus, Romania Caucus, Serbian Caucus, Slovak Caucus, Sri Lanka Caucus, Taiwan Caucus, UK Caucus, Ukraine Caucus, U.S.-Bermuda Friendship Caucus, U.S.-China Working Group, U.S.-Japan Caucus, U.S.-Kazakhstan Caucus, U.S.-Lebanon Friendship Caucus, U.S.-Philippines Friendship Caucus, U.S.-Turkey Relations and Turkish American, Uzbekistan Caucus, Venezuela Democracy Caucus... »

Mis en ligne le 22 décembre 2019 à 14H55