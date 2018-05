En attendant le (très-)prochain falseflag

En attendant le (très-)prochain falseflag

Un coup d’œil sur le commentaire toujours intéressant du colonel Patrick Lang, qui dirige son site SST (Sic Semper Tyrannis) de son esprit caustique et de ses acronymes expéditifs (IMO pour “In My Opinion”n ou “Selon mon opinion”). Lang considère que la décision de Trump de quitter le JCPOA est une erreur capitale due au fait que ce président “à l’esprit borné” a totalement épousé les thèses israéliennes. Ce en quoi il est d’accord, – une fois n’est pas coutume, – avec l’ex-président Obama qui estime pour USA Today que cette erreur (d’avoir quitté le JCPOA) « amènera probablement les USA devant un dilemme catastrophique : soit accepter un Iran doté de l’arme nucléaire, soit une nouvelle guerre au Moyen-Orient... »

Le colonel Lang décrit dans ces quelques paragraphes des préparatifs de guerre d’Israël et avance la précision qu’un nouveau falseflag (“attaque-chimique” bidon, attaque tout court, etc.) cette fois contre Israël, pour justifier une riposte massive, pourrait donner le signal à des hostilités. Ses précisions sont extrêmement sombres et contrastent notablement avec l’essentiel des discussions dans le monde à propos de la décision de Trump, où l’on s’intéresse quasi-exclusivement à l’aspect diplomatique et aux sanctions. La précision selon laquelle Israël veut faire des Iraniens un peuple pastoral, sans industrie ni technologie, – rappel du “plan Morgenthau” pour l’Allemagne en 1944, – en dit long sur l’échauffement des esprits dans les milieux de la sécurité nationale à Washington D.C./“D.C.-la-folle”, entre ceux qui veulent la guerre et ceux qui s’y opposent.

(Reste le mystère ou plutôt le suspens de la présence à Moscou de Netanyahou ce 9 mai, comme invité d'honneur pour les cérémonies de la victoire. Poutine et Netanyahou ont marché [sont en train de marcher] côte-à-côte dans la foule lors du défilé grandiose du “Bataillon Immortel”.)

Donc, quelques mots du colonel Lang...

« Selon mon opinion, Israël a remporté une grande victoire aujourd'hui [8 mai] lorsque ce président américain mentalement diminué, cet homme qui est intellectuellement incapable d’apprécier des phénomènes de la moindre complexité, a été orienté, dirigé et conduit par les Israéliens, leurs alliés sionistes américains et les “poule mouillés” fauteuses de guerre qui l'entourent, jusqu'au retrait des États-Unis du JCPOA.

« Les impérialistes-neocon sont SÛRS que l'Europe et la Russie vont céder et s'agenouilleront devant le trône de Trump le Premier dans sa Cité sur la Colline.

» Les Israéliens veulent que la menace fantôme de l'antisémitisme soit écrasée. Le tour de l'Iran, de la Syrie et du Liban est maintenant venu pour un “nettoyage”. Ils veulent que les Iraniens deviennent un peuple pastoral qui n'aurait aucune politique étrangère.

» On me dit que les unités de contre-mesure électroniques israéliennes ont commencé un gigantesque effort de brouillage contre les moyens de défense aérienne en Syrie il y a trois jours. Les forces terrestres israéliennes sur le front du Golan ont été placées en état d'alerte élevée. Selon mon opinion, une attaque type-falseflag contre Israël est probable. »

Mis en ligne le 9 mai 2018 à 15H15