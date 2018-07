Étrange : l’Inde estime ne pas dépendre des lois US

Il semble qu’une délégation du Congrès des États-Unis ait rendu visite il y a quelques semaines aux dirigeants indiens pour leur rappeler aimablement qu’il existe une loi, qu’eux-mêmes ont votée, la loi dite-CAATSA (pour Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act). Les parlementaires US estime que “CAATSA” est aisément prononcé et compréhensible en langue hindi, ce qui devrait suffire à convaincre l’Inde de ne pas acheter le système S-400 russe. Le ministre de la défense leur a expliqué (en bon anglais) qu’“il s’agit d’une législation US et non d’une législation de l’ONU, et encore moins d’une loi indienne, donc qu’elle ne s’applique en rien à l’Inde”. Le ministre a confirmé que le contrat des S-400 en cours de finalisation devrait être solennellement signé par Poutine et le Premier ministre Modi lors de la visite du président russe à La Nouvelle-Delhi en octobre prochain.

Cela fait treize ans que les USA ont décidé que l’Inde allait devenir une “grande puissance”, de façon à pouvoir renforcer au mieux les intérêts stratégiques US. (Mars 2005 : « US unveils plans to make India “major world power” ») Il semble qu’ils n'aient toujours pas lu le mode d’emploi : chaque fois qu’ils croient être proche d’y parvenir, ils font grand tapage autour de leur propre modus operandi (“vous devrez respecter nos lois chez vous”) et l’Inde renvoie la grande alliance stratégique aux calendes grecques.

Membre de l’Organisation de Coopération de Shanghai depuis deux mois, ce que les services du département d’État semble ne pas avoir encore noté, l’Inde paraît donc décidée à acheter le S-400. Cela la placera en conflit direct avec son “allié stratégique”. Comme punition, les USA décideront sans doute de ne pas proposer à l’Inde le F-35/JSF dont l’Inde a déjà décliné l’achat à deux reprises. RT nous propose quelques mots d’explications, d’abord sur le fait que l’Inde est un pays souverain, ensuite sur la circonstance présente de la mésentente USA-Inde, pour refus de la seconde de respecter pour ses propres affaires les lois des premiers.

« L'Inde se considère comme un pays souverain et tient à le faire savoir. La ministre indienne de la Défense, Nirmala Sitharaman, a déclaré à plusieurs journalistes venus l'écouter dans son bureau de New Delhi, que les sanctions prises unilatéralement par les États-Unis contre la Russie relevaient “du droit américain et non du droit des Nations unies”.

» En l'occurrence, les sanctions américaines, qui prévoient de s'en prendre aux États engageant des dépenses auprès de compagnies d'armement russes, pourraient menacer le contrat en passe d'être passé entre Moscou et New Delhi pour une valeur de 4,87 milliards d'euros. L'Inde a en effet fait l'acquisition de cinq régiments de S-400. “Notre relation de défense avec la Russie remonte à plusieurs décennies”, a rappelé Nirmala Sitharaman pour justifier l'attachement de l'Inde à ce contrat qui est en phase de finalisation. »

